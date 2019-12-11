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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:58 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || بومبيو يعلن فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تأجيل جلسة البرلمان العراقي
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أفادت مصادر عراقية، بأنه تم تأجيل جلسة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخاب.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || مسؤول يطالب ترامب بإلغاء صفقة التجارة الصينية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه قد يكون من الأفضل الانتظار إلى ما بعد إعادة انتخابه لإكمال صفقة تجارية مع الصين.
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