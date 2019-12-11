البورصات الأوربية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

تحولت البورصات الأوربية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب أول مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي الأوربي الجديد كريستين لاجارد بعد توليها المنصب في بداية الشهر الماضي.





وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 406.2 نقطة.





واستقر مؤشر "فوتسي" البريطاني ليسجل 7216.2 نقطة.





وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13146.7 نقطة.

وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 5860.8 نقطة.





واستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1095 دولار.