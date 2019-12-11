Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصات الأوربية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:55 م
Advertisements
بورصة لندن
بورصة لندن
Advertisements
تحولت البورصات الأوربية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب أول مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي الأوربي الجديد كريستين لاجارد بعد توليها المنصب في بداية الشهر الماضي.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 406.2 نقطة.

واستقر مؤشر "فوتسي" البريطاني ليسجل 7216.2 نقطة.

وارتفع مؤشر  "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13146.7 نقطة.
 
وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 5860.8 نقطة.

واستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1095 دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريستين لاجارد البورصات الاوربية البنك المركزي الاوربي

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

منذ ساعة و 18 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ يوم

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ يوم

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ نصف ساعة

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

منذ ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

البورصات الأوربية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

ارتفاع البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس

البورصات الأوربية ترتفع في مستهل التعاملات اليوم الجمعة

البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات بقيادة قطاع السفر والترفيه

ارتفاع معظم البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم بقيادة قطاع الاتصالات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

07:25 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

07:06 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

06:18 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status