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مصري تعرض للنصب في السعودية: "مش عارف أرجع" (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:58 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد محمد محمد حسن كيلاني، مصري مقيم بالسعودية، إن هناك شخصا سعوديا قام بالنصب عليه واتفقا على الشراكة في محل، معقبا: "مضاني على ورق على أساس أنه قرض سيتم الحصول عليه لتمويل المشروع وشراء بضاعة لبيعها والحصول على المكسب بالتساوي".

وأضاف "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "بعد إمضائي على القرض قام بالحصول عليه بالكامل لصالحه ولفق لي تهمة أني نصبت عليه.

وتابع: "أمي مريضة ومش عارف ارجع مصر تاني اشوفها ومحتاج مساعدة السلطات المصرية والوقوف بجانبي حتى تظهر الحقيقة كاملة ويتم محاسبة المتهم الحقيقي".
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