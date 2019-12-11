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مقتل 60 جندي في هجوم على معسكر في النيجر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:45 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، مقتل 60 جندي، مساء الأربعاء، في هجوم على معسكر في النيجر، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن قتل ثلاثة عسكريين و14 إرهابيا من جماعة مسلحة استهدفت، الاثنين معسكرا للجيش في منطقة تاهوا غرب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وكان مصدر أمني أفاد الاثنين بوقوع هذا الهجوم، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا خلاله سيارة مفخخة، وأنه أسفر عن مقتل عسكري واحد على الأقل.

ووفقا لوزارة الدفاع فإن الهجوم الذي استهدف قاعدة أغاندو العسكرية "شنه إرهابيون مدججون بالأسلحة على متن 12 مركبة رباعية الدفع".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "بعد أكثر من ساعتين من القتال العنيف، مكّن الرد القوي لقواتنا الأمنية والدفاعية من صد الهجوم وهزيمة المهاجمين الذين فروا إلى دولة مجاورة"، في إشارة إلى مالي.

والثلاثاء، مدد مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 في العديد من المقاطعات في محاولة للحد من الهجمات "الإرهابية".

وأصبح شمال تاهوا ومنطقة تيلابيري المتاخمة لها مضطربا للغاية بسبب الهجمات التي يشنها بصورة متكررة من مالي المجاورة مسلحون.

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الكلمات المفتاحية

هجوم مقتل مسلح ركب النرويج 60 جندي

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