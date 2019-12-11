عاجل.. شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي الرسمي التعاقد مع كهربا

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم محمود كهربا خلال ساعات وتحديدا عقب انتهاء مباراته أمام وادي دجلة أو صباح الغد على الأكثر، تفاصيل التعاقد والذي يمتد لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير القادم، بينما يحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه في الموسم".

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم محمود كهربا خلال ساعات وتحديدا عقب انتهاء مباراته أمام وادي دجلة أو صباح الغد على الأكثر، تفاصيل التعاقد والذي يمتد لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير القادم، بينما يحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه في الموسم".