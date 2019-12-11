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عاجل.. شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي الرسمي التعاقد مع كهربا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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شوبير
شوبير
الفجر الرياضي
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تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن الموعد النهائي لإعلان النادي الأهلي، عن التعاقد بصفة رسمية مع محمود عبد المنعم " كهربا" لاعب أفيس البرتغالي والزمالك السابق.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم محمود كهربا خلال ساعات وتحديدا عقب انتهاء مباراته أمام وادي دجلة أو صباح الغد على الأكثر، تفاصيل التعاقد والذي يمتد لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير القادم، بينما يحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه في الموسم".

وأضاف: "واستكمل الأهلي كافة الإجراءات القانونية والإدارية من أجل إعداد ملف قوي عن التعاقد مع كهربا بدأت من إرسال كافة أوراق اللاعب إلى مونتيري المحامي الدولي للأهلي الذي اطلع على موقف اللاعب مع الزمالك وكذلك انتقاله لأفيش البرتغالي، وانتهاء بتعاقده مع الأهلي، حيث أكد مونتيري أن كافة إجراءات الأهلي سليمة وقانونية ولا يوجد أي شبهة أو أزمة فيها".

وأختتم: "كما طلب الأهلي من كهرباء مطالبة ناديه أفيش بملف التعاقد معه والمستندات التي قام من خلالها بقيده واستخراج البطاقة الدولية المؤقتة له وايضا كافة الأوراق الخاصة بإنهاء التعاقد وسيقدم الأهلي كافة هذه المستندات والأوراق والملفات إلى اتحاد الكرة من أجل قيد اللاعب فور فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير".

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محمود كهربا والأهلي شوبير الاهلي يتعاقد الاهلي

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