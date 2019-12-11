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أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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كهربا
كهربا
علاء خليف
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نجح مسئولو النادي الأهلي في إبرام صفقة نارية خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، لا سيما وأن الأهلي لديه ارتباطات هامة سواء في الدوري أو كأس مصر أو دوري أبطال أوروبا.

وحسمت إدارة القلعة الحمراء التعاقد بشكل رسمي مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيس، بعد توقيع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي رسميًا لمدة 4 مواسم قادمة بداية من يناير المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

موقف الزمالك من إنتقال "كهربا" للأهلي:

يبدو أن نادي الزمالك غير مشغول تمامًا بصفقة إنتقال "كهربا" للنادي الأهلي، خاصة وأن اللاعب رحل عن صفوف الفريق في الصيف الماضي وانتقل لصفوف النادي البرتغالي قبل إنضمامه للقلعة الحمراء مؤخرًا، ويعتبر مسئولي القلعة النادي الأبيض أنهم ليسوا طرفًا في هذه الصفقة

وكان نادي الزمالك تقدم بشكوي رسمية ضد "كهربا" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وينتظر نتيجة تلك الشكوي، دون أن يشغل تفكيره بإنتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي في الوقت الحالي.

موعد إعلان الأهلي إنضمام كهربا رسميًا:

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي قد يعلن التعاقد مع محمود كهربا بشكل رسمي عقب مباراة وادي دجلة مساء اليوم، أو يتم الإعلان عن الصفقة غدًا الخميس.

ومن المنتظر أن يحصل "كهربا" على 9 مليون جنيه في الموسم الواحد مع الأهلي، وسوف يرتدي القميص رقم 13 رفقة الفريق الأحمر.

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