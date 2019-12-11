الجيش الليبي يفضح الإمدادات التركية للمليشيات الإرهابية

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن تدمير أسلحة وصلت من تركيا وقطر إلى الميليشيات المسلحة في طرابلس.



وبحسب ما ذكرته منصة مداد نيوز، كشف الجيش عن اجتماع عسكري للمشير خليفة حفتر مع قادة الجيش الوطني لمتابعة سير العمليات العسكرية بشكل مباشر وإعطاء التعليمات والتوجيهات الأخيرة لتحرير طرابلس.



وبحسب مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب العملية التي أطلقها الجيش في أبريل الماضي دمرت نسبة كبيرة من الإمدادات العسكرية التي وصلت إلى الميليشيات في طرابلس من قطر وتركيا كمخازن الذخيرة والآليات والطائرات المسيرة أما مسألة الحسم في طرابلس فبحاجة إلى تكتيكات خاصة مثل منع العمليات الانتقامية وتأمين المنشآت العامة والخاصة وتفادي الفوضى.







