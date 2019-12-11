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على طريقتها الخاصة.. مي سليم تهنئ جمهورها بحلول عام 2020

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:23 م
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مي سليم
مي سليم
نادين نجدي
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هنأت الفنانة مي سليم، الجمهور بقدوم عام 2020، من خلال نشر فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" .

وكانت سليم في الفيديو برفقة أخواتها الفنانة "ميس حمدان" و الإعلامية "دانا حمدان" يرقصون على أغنية "تاني" للفنان محمد محي، وكانو يرتدو بدل رجال وباروكة شعر رجالي.

علقت سليم على الفيديو قائلة: "تاني يا هوى...كل سنة وأنتم طيبين 2020" .

تفاعل الجمهور مع الفيدو والفنانين أيضاً مثل الفنان أحمد رزق قام بعمل إيموشن الضحك في التعليقات، وقامت الفنانة ميس حمدان بعمل نفس التعليق مع وضع قلب أحمر في النهاية، وقام الجمهور بالضحك أيضاً باستخدام نفس الإيموشن.

آخر أعمال مي سليم .

يذكر أن آخر عمل لمي هو مسلسل "حواديت الشانزليه" وحقق نجاحاً كبيراً، وهي تقوم بتجسيد شخصية "فتنة" وهي فتاة من منطقة شعبية وأتقنت هذا الدور ببراعة.

الجندي المجهول في حياة مي سليم .

ظهرت سليم في حوار لها وقالت:"أمي، هي التي تقوم بتشجيعي ودعمي دائماً، وتختار معي الأدوار وكل شئ في حياتي، وبعد أمي "بنتي" تعطي لي طاقة إيجابية بأن أقدم شئ جميل وأن أكون ناجحة ومتألقة في كل شئ.

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