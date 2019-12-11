نيابة بني سويف تحقق في واقعة العثورعلى تماثيل أثرية بمركز غسيل كلوي

فتحت نيابة مركز بني سويف، التحقيقات، في واقعة ضبط تماثيل يشتبه في أثريتها، داخل كراتين، بأحد مراكز الغسيل الكلوي الصناعي الخاص، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف.



وكانت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقيادة الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة يرافقه الدكتور مصطفى فخري، الدكتور عبد الله الدكش، الدكتور عبد الله، قامت، اليوم الاربعاء، على للمرور على أحد مراكز الغسيل الكلوي الصناعي الخاصة وذلك لضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين حرصا على سلامة المواطنين المترددين على هذه المنشآت داخل محافظة بني سويف تنفيذا لتعليمات وزير الصحة ومحافظ بني سويف.



وأثناء قيام الحملة بالتفتيش على المخازن التابعة لمركز الغسيل الكلوي الخاص في الطابق الأول العلوي فوجئت الحملة بوجود عدد من القطع الأثرية يشتبه في أثريتها داخل صناديق وعلى الفور قامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات والتي يشتبه في أثريتها واستدعاء الأجهزة الأمنية وتحرر المحضر رقم ٥٠٦٢لسنه ٢٠١٩ إداري الفشن بالواقعة.

