باحثة: مصر تشكل توجه عالمي جديد تجاه القارة الإفريقية



علقت الدكتورة هبة البشبيشي، بالباحثة في الشئون الإفريقية، على منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، قائلة إنه هام جدًا بالنسبة لمصر، وقيادتها للاتحاد الإفريقي، لافتة إلى أن هناك تطور كبير في العلاقات المصرية الإفريقية.



وأضافت "البشبيشي"، خلال حوارها مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن الدورة التي تقودها مصر لرئاستها للاتحاد الإفريقي دورة مختلفة تمامًا.



وأشارت الباحثة في الشئون الإفريقية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعي تمامًا الإشكاليات الإفريقية، واحتياجات الأفارقة، لافتة إلى أن مصر تشكل توجه عالمي جديد تجاه القارة الإفريقية، مضيفة أن الرئيس السيسي يحمل دائمًا أجندة إفريقية تهتم بالتنمية، وتنمية المواطن الإفريقي.

