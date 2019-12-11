تعرف على موعد حفل كارمن سليمان في موسم الرياض

تستعد الفنانة كارمن سليمان، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم 14 ديسمبر الحالي.



حيث نشرت كارمن صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت كارمن على الصورة قائلة حبايبي في السعودية في انتظاركوا يوم ١٥ ديسمبر في ليالي الدراعة، متحمسة جداً إني أشوفكوا و نقضي وقت حلو و نولعها".





والجدير بالذكر أنَّ موسم الرياض شهد حالة من الإقبال الجماهيري الكبير منذ بدء فاعلياته يوم11 أكتوبر الماضي، ويستمر موسم إلى نهاية شهر يناير القادم، وشهد المهرجان العديد من المسرحيات الرائعة منها :" مسرح مصر "،" لوكاندة الأوباش "،" الملك لير"، بجانب الحفلات الغنائية المتميزة لكبار النجوم في الوطن العربي مثل محمد رمضان، عمرو مصطفي، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب،تامر حسني، أصاله، رامي صبري.



