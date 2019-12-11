نشطاء لـ"عروس الشرنوبي": "خلي بالك منه"

فيما علقت بعض الفتيات على فستان العروسة قائلين: "فستنها رقيق جدا وشيك"، ولفت نظر أخريات طريقة تصوير العروسين والنظرات الدفئة من الشرنوبي لخطيبته.





ويذكر أن "الشرنوبي"، علق على الصور التي قام بنشرها عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "مبروك علينا يا حبيبتي.. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة"

تتداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لخطوبة الفنان الشاب محمد الشرنوبي، ومديرة أعمال الفنانة أنغام، حيث علق البعض: "خلي بالك منه وأوعي تزعليه"، فيما عبر البعض عن فرحتهم ومشاركتهم له في هذة المناسبة السعيدة التي تمت في جو أسري.