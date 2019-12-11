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"يلا شوت" YALLALIVE مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين بث مباشر رابط bein SPORT هدف السد الآن ماتش السد جودة متعددة NOW

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:36 م
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مشاهدة مباراة السد وهينجين
مشاهدة مباراة السد وهينجين
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي مباراة السد القطري “البلد المضيف للبطولة” نظيره فريق هانجين سبورت “بطل دورى أبطال أوقيانوسيا”، اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر 2019، على ملعب “جاسم بن حمد”، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية في قطر.

موعد مباراة السد القطري ضد هانجين سبورت والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة السد القطري ضد هانجين سبورت، اليوم الأربعاء، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتعرض على قناتي beIN SPORT HD 1، وALKASS HD 3، بصوت يوسف سيف “beIN SPORT”، وخليل البلوشي “ALKASS”.

ويعد لقاء اليوم هو الظهور الثاني لفريق السد القطري في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما شارك في نسخة 2011 في اليابان، حيث حصد السد المركز الثالث بعد الفوز على نظيره كاشيوا ريسول الياباني، بركلات الجزاء الترجيحية 5 – 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

ويعتبر لقاء الليلة فرصة سهلة أمام السد القطري للفوز في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية والصعود إلى الدور الثاني لواجهة مونتيري المكسيكي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويسجل هانجين سبورت الظهور الأول في البطولة، حث توج بطلًا لأوقيانوسيا، في المرة الثانية فقط لمشاركته فيها، ويعتبر أول نادي غير نيوزيلندي يمثل القارة في هذه البطولة العالمية منذ عام 2010.

يذكر أن نادي ريال مدريد الاسباني توج بطلًا للنسخ الثلاث الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، باعتباره بطلًا لدوري أبطال أوروبا.


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