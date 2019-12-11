تكنولوجيا جديدة تساعد شركة المياه على اكتشاف السرقات وتعظيم الايرادات

قال المهندس محمد عويضة، رئيس مجلس إدارة شركة تكنو ميديا جروب، إن شركات المياه في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، أبدوا اهتمامًا كبيراً بـ"العداد الذكي" موضحا أنه لمس رغبة كبيرة من قيادات الشركات القابضة للمياه وهيئة المجتمعات العمرانية في الاطلاع على التكنولوجيا الجديدة، وحرصهم على تطوير منظومة الإيرادات بشكل يساهم في تقديم خدمة أفضل للمستهلكين.





وبحث "عويضة" مع مسؤولي شركات المياه في محافظات الجمهورية كيفية مساهمة "العداد الذكي" في توفير المياه وترشيد إستهلاكها من خلال برمجة معينة تنفذها الشركة بالتعاون مع معامل "Orange Lab"، موضحاً أن البرنامج الذى يعمل به العداد "BacK END" قادر على اكتشاف مكان تسريب المياه إن حدث و إرسال إنذار إلى وحدة التحكم بعد دقيقة واحدة من حدوثه.





وذكر "عويضة" أن المسؤولين في شركات المياه تأكدوا من قدرتهم على متابعة نظام الإيرادات ومشاكل المشتركين من مكاتبهم لحظة بلحظة، منبهًا إلى أن "التكنولوجيا المستخدمة به قادرة على كشف أى سرقة للمياه في لحظتها وتوجيه إنذار بذلك إلى وحدة التحكم، كما أنه يضمن تحصيل قيمة إستهلاك المياه مقدماً.





وأضاف "عويضة": "البلدان المتقدمة صناعياً تدعم شركاتها المحلية حتى لو تعرضت لمشاكل، فما بالنا ونحن في مصر نقدم منتج بمكونات مصرية 100% بتكنولوجيا تم إنفاق ملايين عليها من خلال التعاون مع مراكز بحثية".





وقال "عويضة" إن شركته تتعاون مع عدد من الشركات في البلدان العربية والأفريقية مثل "المغرب والسنغال"، منبهاً أن "استثمارات الشركة في الأساس محلية لكننا نتجه نحو أفريقيا قريباً.