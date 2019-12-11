معوض يحضر مباراة الأهلي ووادي دجلة ويطمئن على حمدي فتحي

حرص سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الأهلي أمام وادي دجلة.

حرص سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الأهلي أمام وادي دجلة.

ويواجه الأهلي مضيفه وادي دجلة اليوم الأربعاء على ستاد السلام في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي مضيفه وادي دجلة اليوم الأربعاء على ستاد السلام في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.