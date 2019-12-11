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معوض يحضر مباراة الأهلي ووادي دجلة ويطمئن على حمدي فتحي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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معوض
معوض
علي نبوي
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حرص سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الأهلي أمام وادي دجلة.

ويواجه الأهلي مضيفه وادي دجلة اليوم الأربعاء على ستاد السلام في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد معوض في مباراة اليوم لمتابعة اللاعبين وتقديم تقرير للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

كما حرص معوض على عقد جلسة مع حمدي فتحي لاعب الأهلي المصاب اطمئن خلاله على أخر تطورات إصابته التي تعرض لها خلال تواجده مع في معسكر منتخب مصر.

ويغيب حمدي فتحي عن الملاعب لمدة تصل إلى ٦ أشهر بسبب الإصابة بقطع في غضروف الركبة حيث خضع لعملية جراحية في ألمانيا.
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مبارايات اليوم سيد معوض الدوري المصري الاهلي ووداي دجلة

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