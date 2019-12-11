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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة يوم الجمعة المقبل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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قطع المياه
قطع المياه
أحمد الشيخ
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أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن ( حي بولاق الدكرور - شارع الهرم ومتفرعاته - شارع فيصل ومتفرعاته - مراكز ومدن شمال الجيزة - كفر طرمس ) وذلك لمدة 12 ساعة إعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 13/12/2019 وحتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 14/12/2019.

وذلك لأعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم لإستكمال أعمال رصف شارع ترعة عبد العال بحي بولاق الدكرور  وأعمال ربط توسعات محطة معالجة أبو رواش الجديدة بالمرحلة القائمة .

واهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر  سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.

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الكلمات المفتاحية

كفر طرمس قطع المياه عن فيصل شركه مياه الشرب والصرف الصحي شارع فيصل شارع الهرم ومتفرعاته حي بولاق الدكرور

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