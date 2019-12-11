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عبدالحفيظ يدخل في مشادة مع مسؤول ستاد السلام.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:29 م
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عبدالحفيظ
عبدالحفيظ
علي نبوي
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طلب المسؤولون عن ستاد السلام الدولي من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتهاء وقت عمليات الاحماء للاعبين قبل مباراة وادي دجلة التي من المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم.

ودخل عبد الحفيظ في مشادة كلامية مع مسؤول ستاد السلام إن الأهلي له حق خوض عمليات الاحماء قبل المباراة بنصف ساعة.

ورفض عبد الحفيظ خروج اللاعبين من أرضية الملعب قبل الساعة السابعة وفقا للوائح لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

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