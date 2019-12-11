عبدالحفيظ يدخل في مشادة مع مسؤول ستاد السلام.. تعرف على التفاصيل

طلب المسؤولون عن ستاد السلام الدولي من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتهاء وقت عمليات الاحماء للاعبين قبل مباراة وادي دجلة التي من المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم.