يلا شوت| مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الاهلي aHLY «هدف رمضان صبحي»

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الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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بوابة الفجر
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شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم الألإربعاء لمباراة الأهلي ووادي دجلة yalla shoot
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ويشهد إستاد السلام مواجهة قوية تجمع اليوم بين فريقي الأهلي yalla kora وضيفه ودادي دجلة، في الإسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز
متابعة بث حي ومباشر لمبارة الأهلي في الدوري المصري mobi kora.

ويسعى المدير الفني السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للنادي الأهلي kora star لتحقيق الفوز على وادي دجلة لكي يتصدر جدول الدوري الممتاز
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التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام وادي دجلة
شاهد مباشرة بث مباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة cool kora رابط سريع جودات متعددة، متابعة مباراة النادي الأهلي اليوم في الدوري المصري live7hd رابط مباشر جودة عالية، مشاهدة بث قناة on sports على الإنترنت جودة يوتيوب.

يغيب عن نادي الأهلي kooora4live كلاً من محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمد محمود، وفي ضوء ذلك ستكون تشكيلة الأهلي للمباراة كما يلي.
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد
خط الوسط: محمد مجدي أفشة – عمرو السولية – وليد سليمان
خط الهجوم: جونيور أجايي – رمضان صبحي – حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها
يمكنكم متابعة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم في كأس مصر من خلال kora live رابط سريع جودة عالي، أو من خلال الرابط koora online دون تقطيع.

هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.

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