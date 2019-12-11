Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبوحامد": للأزهر الحق في إبداء رأيه في القوانين التي تلامس الشريعة (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:29 م
Advertisements
أبوحامد
أبوحامد
داليا الحسين
Advertisements
أكد النائب محمد ابو حامد، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد جدال أو خلاف في البرلمان حول أحقية مؤسسة الأزهر الشريف في إبداء رأيها في قوانين التي يوجد بها مواد تنطوي على مواد تتلامس مع الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هذا الحق يتوافق مع الدستور.

وقال "أبو حامد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إنه من ضمن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه قبل إصدار القانون وفقا للدستور لا بد أن يعرض على الأزهر الشريف حتى يراجع المواد المتعلقة بالأمور الشرعية ثم يبدي رأيه فيها، وهل المواد متوافقة مع الشريعة الإسلامية أم لا؟.

وأضاف عضو مجلس النواب أن عرض قانون الأحوال الشخصية على الأزهر الشريف وجوبي لكن الأخذ بآرائه اختياري، متابعًا: "المتعارف عليها وفق السوابق التشريعية للبرلمان هو أن يبدي الأزهر رأيه فقط في قانون الأحوال الشخصية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قانون الأحوال الشخصية توك شو الأزهر الشريف

أخبار تهمك

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

تشكيل الأهلي الرسمي أمام وادي دجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر Ahly live

منذ ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

منذ 41 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ يوم

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعة و 14 دقيقة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ يوم

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يطلق العنان لصفقة الموسم بمؤازرة الفريق أمام دجلة...تعرف على الحقيقة؟

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عضو بالبرلمان: الأزهر قرر "يلعب سياسة" ويتوغل على "النواب"

محمد أبوحامد: دور الأزهر إبداء الرأي في القوانين وليس إنشاءها

أبوحامد: لا يوجد معركة على الدين في مصر

تعليق محمد أبو حامد على تصريحات شيخ الأزهر حول سن قانون الأحوال الشخصية

"أبوحامد" يهدد الأزهر بتمرير قانون الأحوال الشخصية.. في هذه الحالة

بين متمرد وجاحدة.. هؤلاء يتصارعون حول قانون الأحوال الشخصية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

06:18 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status