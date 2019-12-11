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«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:25 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي ضد وادي دجلة اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة قوية بين الأهلي وفريق وادي دجلة، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، على ملعب بتروسبورت، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري:-
يلا شوت YALLAHO SHOOT الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر الأهلي كورة انلاين، KORA GOAL الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد وادي دجلة على ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس مصر.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد وادي دجلة، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في كأس مصر، يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد وادي دجلة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر الأهلي ضد وادي دجلة
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