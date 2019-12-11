خالد الجندي يوضح الفرق بين الكمال المطلق والنسبي (فيديو)

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، والذي لا ينافسه فيه أحد، أما الكمال النسبي فهو الكمال الذي يكون كاملًا في وجوه وناقصًا في وجوه أخرى.



وقال "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، إن الكمال النسبي يكون موجودًا عند الأنبياء فقط، بعد الملائكة، متابعًا: "إيمان أبو بكر الصحابة كان يعادل إيمان أمة، ولكن لا نستطيع أن نقوله عنه أنه كان كاملًا، وكذلك السيدة خديجة، وباقي الصحابة".



وأكد أن الكمال النسبي لا يكون إلا عند الأنبياء فقط، لافتًا إلى أن أفضل الخلق بعد صحابة رسول الله هم الأولياء، موضحًا أن الأولياء يجوز عليهم فعل الكبائر.

