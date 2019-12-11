نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر| قناة ON SPORT HD| شاهد ماتش الاهلي AHLY MATCH

شاهد بث مباشر KORA STAR مباريات الدوري المصري الممتاز ONLINE، حيث يلتقي مساء اليوم الأربعاء، الموافق 11-12- 2019، فريق الأهلي مع نظيره فريق وادي دجلة في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة المحلية، وستقام المباراة على ستاد "السلام" الملعب الرسمي للنادي الأهلي.





موعد بث مباشر مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء KORA HA7SRY، حيث يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد12 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب والاتحاد السكندري متصدرا المسابقة، ويسعي المارد الأحمر للفوز في مباراة اليوم وحصد 3 نقاط جديدة تمنحه صدارة البطولة.





تابع بث مباشر COOL KORA مباريات الدوري المصري، فريق وادي دجلة يدخل مباراة اليوم باحثا عن استعادة الثقة الغائبة عن الفريق وتحقيق أول انتصاراته بالموسم الحالي، حيث خاض الفريق 6 مباريات خسر 3 مباريات وتعادل في مثلها، ويتذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.





موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء:

تقام مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء 11-12- 2019 في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على ستاد "السلام" ويدير المباراة تحكيميًا ا لحكم سعيد حمزة، تابع بث مباشر للمباراة على KORA ONLINE TV.





تفوق أهلاوي كاسح ضد وادي دجلة قبل لقاء اليوم:

متابعة بث مباشر مباريات الأهلي في الدوري الممتاز YALLA SHOOT، حيث يتسلح الفريق الأحمر بتفوقه التاريخي على وادي دجلة قبل لقاء اليوم، وسبق وتقابل الفريقين في 15 مواجهة سابقة، الفوز كان حليف الأهلي في 11 مباراة، مقابل انتصار وحيد للفريق الدجلاوي، بينما حسم التعادل 3 مباريات، ويحاول وادي دجلة الفوز في مباراة اليوم لأن قد تكون الفرصة الأخيرة لمدربه اليوناني جونياس تاكيس وحال خسارة الفريق قد تعلن إدارة النادي إقالته بشكل رسمي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الأربعاء:

تذاع مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم الأربعاء 11-12-2019، عبر قناة أون سبورت على تردد 10853 بتعليق أيمن الكاشف، كما تذاع المباراة على قناة تايم سبورت عبر تردد 11449 فضائيًا بتعليق محمد الكواليني، وستنقل المباراة عبر التردد الأرضي للقناة ايضًا، ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي عبر روابط البث علي موقعنا YALLA KORA.



