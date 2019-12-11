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فوز مياه البحيرة وكفربولين وحوش عيسي وتعادل بدر في القسم الثالث

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:21 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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أقيمت اليوم 8 مباريات، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر، بدوري القسم الثالث، حيث فاز فريق مياه البحيرة علي إيتاي البارود بهدفين مقابل هدف.

وحقق كفربولين الفوز علي رشيد بهدفين دون رد، وحوش عيسي علي غرل كفرالداور بهدفين مقابل لاشئ .

وانتهت مباراة العبور والترام بفوز العبور بهدف مقابل لاشئ و اسكندرية للبترول علي نادي كوم حمادة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتعادل بدر مع القباري ايجابيا 1-1 وبنفس النتيجة تعادل شباب كوم حمادة مع العامرية 1-1 وتعادل المعمورة مع سبورتنج 0-0

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1-سبورتنج 20 نقطة
2-بدر20 نقطة
3-الترام 19 نقطة
4-اسكندرية للبتروك 19 نقطة
5-مياه البحيرة17 نقطة
6-ايتاي البارود15 نقطة
7-مركزشباب كوم حمادة 15نقطة
8-كفربولين 14 نقطة
9-نهضةالعامرية 13 نقطة
10-نادي رشيد12 نقطة
11-حوش عيسي12 نقطة
12-القباري 11 نقطة
13-العبور 11 نقطة
14-غزل كفر الدوار10 نقاط
15-المعمورة 9 نقاط
16-نادي كوم حمادة 9 نقاط
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