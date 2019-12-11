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الأعلى للإعلام،: تهديد "أردوغان" بغزو ليبيا لا بد أن يُؤخذ على محمل الجد (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:21 م
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أردوغان
أردوغان
كساب أحمد
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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغزو ليبيا، لا بد أن يؤخذ على محمل الجد، خاصة أن الرئيس التركي شرير وطموح، ويشعر بأن هناك غنيمة من السهل افتراسها في ليبيا، في ظل وجود فاتورة كبيرة لاستيراد البترول من الخارج.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي يعتقد أن استيلائه على ليبيا، يمكنه من الاستيلاء على بترول ليبيا، وتوسيع نفوذه في الشرق الأوسط، والاقتراب من الحدود المصرية، من أجل دعم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر بصورة أكبر.

ولفت إلى أن حقد الرئيس التركي على مصر كبير للغاية، وفي كافة المقاييس مصر تستطيع أن تصمد وتوقف كل أطماعه، في ظل أن موازنين القوى العسكرية في صالح مصر.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا أردوغان أخبار مصر

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