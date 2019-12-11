Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements

يقدم "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني، حيث أختتمت منافسات الأسبوع الثامن في مجموعة الصعيد، بينما سيقام مباراة وحيدة في ختام الأسبوع السابع من مجموعة القاهرة تجمع بين النصر والمريخ عصر الخميس.

كما سقام مبارتي البلدية مع الحمام ، وأبو قير مع غزل المحلة، يوم الجمعة المقبلة في ختام الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة.

ترتيب مجموعة الصعيد

1- بني سويف 19 نقطة
2- البنك الأهلي 18 نقطة
3- شبان قنا 16 نقطة
4- الألومنيوم 15 نقطة
5- تليفونات بني سويف 14 نقطة
6- بترول أسيوط 11 نقطة
7- سوهاج 8 نقاط
8- المنيا 8 نقاط
9- الإعلاميين 7 نقاط
10- الفيوم 7 نقاط
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 4 نقاط

ترتيب مجموعة القاهرة

1- سيراميكا 17 نقطة
2- القناة 12 نقطة
3- جمهورية شبين 12 نقطة
4- منتخب السويس 11 نقطة
5- النجوم 10 نقاط
6- الداخلية 9 نقاط
7- النصر 9 نقاط
8- بتروجت 9 نقاط
9- كوكاكولا 9 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الترسانة 3 نقاط
12- الزرقا نقطتين

ترتيب مجموعة بحرى

1- فاركو 18 نقطة
2- الرجاء 15 نقطة
3- غزل المحلة 14 نقطة
4- دمنهور 14 نقطة
5- بلدية المحلة 11 نقطة
6- دكرنس 11 نقطة
7- الأوليمبي 10 نقاط
8- أبو قير 9 نقاط
9- المنصورة 7 نقاط
10- الحمام 7 نقاط
11- بيلا 4 نقاط
12- المالية 3 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ حوالي 5 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ ساعة و 24 دقيقة

كهربا يستقر على رقم قميصه مع الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

منذ 36 دقيقة

تشكيل الأهلي الرسمي أمام وادي دجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر Ahly live

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعة و 9 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ يوم

الأهلي يطلق العنان لصفقة الموسم بمؤازرة الفريق أمام دجلة...تعرف على الحقيقة؟

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

06:18 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

02:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status