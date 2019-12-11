

يقدم "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني، حيث أختتمت منافسات الأسبوع الثامن في مجموعة الصعيد، بينما سيقام مباراة وحيدة في ختام الأسبوع السابع من مجموعة القاهرة تجمع بين النصر والمريخ عصر الخميس.



كما سقام مبارتي البلدية مع الحمام ، وأبو قير مع غزل المحلة، يوم الجمعة المقبلة في ختام الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة.



ترتيب مجموعة الصعيد



1- بني سويف 19 نقطة

2- البنك الأهلي 18 نقطة

3- شبان قنا 16 نقطة

4- الألومنيوم 15 نقطة

5- تليفونات بني سويف 14 نقطة

6- بترول أسيوط 11 نقطة

7- سوهاج 8 نقاط

8- المنيا 8 نقاط

9- الإعلاميين 7 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط



ترتيب مجموعة القاهرة



1- سيراميكا 17 نقطة

2- القناة 12 نقطة

3- جمهورية شبين 12 نقطة

4- منتخب السويس 11 نقطة

5- النجوم 10 نقاط

6- الداخلية 9 نقاط

7- النصر 9 نقاط

8- بتروجت 9 نقاط

9- كوكاكولا 9 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الترسانة 3 نقاط

12- الزرقا نقطتين



ترتيب مجموعة بحرى



1- فاركو 18 نقطة

2- الرجاء 15 نقطة

3- غزل المحلة 14 نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- بلدية المحلة 11 نقطة

6- دكرنس 11 نقطة

7- الأوليمبي 10 نقاط

8- أبو قير 9 نقاط

9- المنصورة 7 نقاط

10- الحمام 7 نقاط

11- بيلا 4 نقاط

12- المالية 3 نقاط