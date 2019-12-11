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مذكرة للمطالبة بإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الحسيني أبو ضيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:11 م
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الحسيني أبوضيف
الحسيني أبوضيف
ميسون أبو الحسن
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تلقى مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، مذكرة من الزميل حسام السويفي عضو الجمعية العمومية؛ للمطالبة بإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الزميل الراحل الحسيني أبوضيف.

وقال "السويفي" في مذكرته، إن الشهيد الحسيني أبوضيف يمثل رمزًا لمحاربة جماعة الإخوان الإرهابية، وتحول لأيقونة لإسقاط حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته.

وطالب "السويفي" بتكريم الزميل الراحل وأسرته، وإهدائهم درع النقابة وشهادة تكريم ومصحف شريف.
مذكرة للمطالبة بإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الحسيني أبو ضيف
مذكرة للمطالبة بإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الحسيني أبو ضيف
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