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محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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لمياء علي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للفنان محمد الشرنوبي بعدما احتفل بخطوبته على راندا رياض وهي مديرة أعمال المطربة أنغام.

وقد تم الاحتفال في أجواء عائلية بحضور الأصدقاء والمقربين على أحد المراكب النيلية في الزمالك، وذلك بعد قصة حب طويلة بين الشرنوبي وراندا.

وتفاعل جمهوره مع هذا الخبر بشكل كبير، واستقبلته بعض المعجبات بحزن شديد، فيما حرصت فئة أخرى على تهنئته وتمنوا له السعادة.

جدير بالذكر أن محمد الشرنوبي كان قد شارك مؤخرا في حكاية “ماتيجي يامليجي” من مسلسل نصيبي وقسمتك 3، وشاركه في البطولة محمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، هدى المفتى، محمد يسرى، وهبة عبد الغنى وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينجرى وأحمد عبد العاطى.
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام
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