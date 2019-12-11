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هشام ماجد يروج لمسرحيته "عطل فني" بصورة لأبطال العمل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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عطل فني
عطل فني
سيدة صادق
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نشر الفنان هشام ماجد، صورة لة مع باقة من أبطال مسرحية "عطل فني"، على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق هشام، على الصورة كنوع من الترويج لهذا العمل الفني قائلاً "انتظرونا" عطل فني "قريباً".

وتفاعل الجمهور مع الصورة قائلين: "أحلى ناس انتم فعلا، هتتعرض امتى علشان نلحق نحجز، ناقصك فهمي كفاية خلاف في الشغل بقى احنا عايزينكم سوا، هتتعرض امتى وفين هشوفكو مع فهمي امتى بقي، وقام الفنان ادوارد بالتعليق قائلاً: "مبروك يا حبيبي بالتوفيق"، على الجانب الآخر علقت" مني ذكي" بايموشن قلب"

يشار أن بداية ظهور الفنان "هشام ماجد "كان مع الفنان "أحمد فهمي" والفنان شيكو، في "ورقة شفرة، سمير وشهير وبهير، وفيلم بنات العم مع الفنان صلاح عبدالله وغيرهم من الأفلام، والمسلسلات.
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