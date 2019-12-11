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ماجي أنور تنتهي من "مهرجان ميلان الفيلم العالمي": التجربة كانت مثمرة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:40 م
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ماجي أنور
ماجي أنور
يارا أحمد
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انتهت ماجي أنور من مهمتها كمستشار رسمي وموزع معتمد لمهرجان الفيلم العالمي international film festival، وقالت "ماجي" إنها سعيدة، لكون التجربة كانت مثمرة، حيث استطاعت أن تزيد عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان، ورشحت عدد كبير من الأفلام في الشرق الأوسط ومنهم مصر التي كانت تنافس بالفيلم القصير "التجربة اسف"، وهو من توزيع شركة ماجي، وفاز بجائزة أفضل ممثل.

وتمنت ماجي أن يكون هناك مشاركات كبيرة من الشرق الاوسط في الدورات القادمة، لافتة إلى أن رئيس المهرجان كارل توني سعيد بالتجربة التي قدمتها "ماجي"، مؤكدة أن الجوائز التي يمنحها المهرجان لشباب السينمائين، تحمسهم لأن يتواجدوا سينمائيا بشكل أكبر.

وقالت "ماجي"، أنها حاليا تحضر لانطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي والذي سينطلق في العاصمة البريطانية لندن، لافتة الي انها ستعلن عن لجنة تحكيم المهرجان قريبا.

يذكر أن المهرجان عقد في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتي ٧ديسمبر، ويقام باربعة مدن عالمية مختلفة وهم لندن ومدريد ونيس وميلانو، واعلن المنتج كارل توني عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم، بالإضافة إلى كون شركتها ماجيكا هاوس الجهة الوحيدة للتواصل مع المهرجان من العالم العربي بشكل خاص.
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