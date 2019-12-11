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لامبارد يلتحق بركب المدربين البريطانيين إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:41 م
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فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
عبدالقادر عرابي
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تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي أمس الثلاثاء لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق الفوز على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في آخر مباريات المجموعة الثامنة التي احتل تشيلسي قمتها متفوقاً على فالنسيا الإسباني وأياكس الهولندي وليل.

 

وأصبح المدرب الإنجليزي للبلوز فرانك لامبارد سابع مدرب بريطاني (إنجليزي – إسكتلندي – أيرلندي شمالي – ويلزي) يتجاوز دور المجموعات في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقتها بشكلها الجديد عام 1992، ونلقي لكم الضوء في هذا التقرير على المدربين الستة الآخرين.

 

السير أليكس فيرجسون – مانشستر يونايتد

 

المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد عبر تاريخه، وصل لدور المجموعات في مرات عديدة مع اليونايتد، وتمكن من الفوز باللقب في مناسبتين عام 1999 و 2008، عبر دورالمجموعات للمرة الأولى عام 1996.

 

أليكس ماكليش – رينجرز الإسكتلندي

 

عبر الإسكتلندي مدرب الزمالك السابق دور المجموعات للمرة الأولى عام 2005 مع نادي رينجرز، حينما تأهل رفقة بورتو البرتغالي، قبل أن يغادر على يد فياريال الإسباني في دور الـ 16.

 

جوردون ستراخان – سيلتيك

 

وصل الإسكتلندي الثالث مع ناددي سليتيك الإسكتلندي خلف مانشستر يونايتد وبنفيكا وكوبنهاجن عام 2006، لكنه خرج على يد ميلان الإيطالي في دور الـ 16.

 

هاردي ريدناب – توتنهام

 

كسر عقدة الإنجليز في البطولة منذ شكلها الجديد عام 1922، وتأهل مع توتنهام هوتسبيرز عام 2011 مع إنتر ميلان وفيردر بريمن وتوينتي الهولندي، وفجر مفاجأة كبيرة في دور الـ 16 بعد أن أخرج ميلان الإيطالي، لكنه خرج في دور الـ 8 على يد ريال مدريد.

 

نيل لينون – سيلتيك

 

صعد مرة أخرى بسيلتيك عام 2012 خلف برشلونة الإساني وسبارتاك موسكو الروسي وبنفيكا البرتغالي، لكنه خرج أمام يوفنتوس الإيطالي في دور الـ 16.

 

دافيد مويس – مانشستر يونايتد

 

تأهل خليفة فيرجسون في عام 2014 لدورالـ 16، بعد أن تجاوز ليفركوزن الألماني وشاختار الأوكراني وريال سوسيداد الإسباني، وواجه نادي أوليمبياكوس اليونانيفي دور الـ 16 وفاز عليه في الإياب بثلاثية بعد أنخسر بهدفين في اليونان، لكه ودع البطولة من دور الـ 8 على يد بايرن ميونخ.

 

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