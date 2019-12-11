نتفلكس تخطط لإطلاق اشتراك سنوي أرخص

تعمل شركة نتفلكس على اختبار اشتراك سنوي جديد أرخص من الحالي، وذلك للحفاظ على مكانتها في سوق خدمات بث المحتوى المرئي.





وبدأ اختبار الاشتراك الجديد في الهند، لأنها أحد أهم وأضخم أسواق شركة نتفلكس والتي لديها حساسية عالية للأسعار، وستقدم نتفلكس خصم 50% على سعر الاشتراك السنوي.





وتوفر نتفلكس للمستخدمين الجدد عدة خيارات للاشتراك تبدأ من 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، وسيكون هناك تخفيضات من 20% إلى 30% على رسوم الاشتراك لأول مرة للمستخدمين الجدد.





وتعتبر هذه المرة ليست الأولى التي تستخدم فيها نتفلكس الهند كمنطقة للاختبارات، حيث سبق لها أن اختبرت الاشتراك الخاص بالهواتف الذكية فقط وبسعر 2.79 دولار شهرياً فقط.





وقالت متحدثة نتفلكس الهند إنها ستعمل على توسيع نطاق الاختبار لتشمل المزيد من الأشخاص في حال كان مفيداً لهم، هذا يعني إمكانية شمول عدة دول أخرى لاحقاً بدون ذكر تفاصيل عن أسمائها أو مواعيد إطلاقها.





وتعاني نتفلكس من منافسة شديدة من قبل أمازون وديزني، وتنفق سنوياً 15 مليار دولار على إنتاج أفلام ومسلسلات وبرامج حصرية لها.



