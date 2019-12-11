جدول مواعيد مباريات كاس العالم للاندية .. مواجهة نارية عربية في ربع النهائي

تبدأ بطولة كاس العالم للاندية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، البطولة المقامة لأول مرة في دولة قطر، والمقرر نهايتها يوم 21 ديسمبر 2019.



ستنطلق أولى مباريات كاس العالم للاندية بين فريق السد القطري ضد هينيجين سبورت (دولة جزر كاليدونيا)، ضمن الدور الأول، ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع الساعة الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.



وتستأنف مباريات كاس العالم للاندية يوم السبت المقبل 14 ديسمبر 2019، في لقاء عربي خالص بين الهلال السعودي "زعيم آسيا" ضد الترجي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا، ستذاع المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت السعودية.



وتقام بعدها مباراة مونتيري المكسيكي ضد الفائز من لقاء "السد وهينيجين"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية.



وتعود مباريات كاس العالم للاندية مرة اخرى يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، لتحديد المركز الخامس في البطولة وستقام بين الخاسران في لقائي ربع النهائي، وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مباراة نصف النهائي في نفس اليوم بين فريق فلامنجو بطل البرازيل ضد الفائز من لقاء "الترجي والهلال السعودي".



موعد مباراة ليفربول في كاس العالم للاندية



يخوض نادي ليفربول الإنجليزي "بطل التشامبيونز ليج" اولى مبارياته في كاس العالم للاندية، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019، ضد الفائز من لقاء "مونتيري ضد (السد - هينيجين)"، وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، وتذاع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



وفي اخر يوم لبطولة كاس العالم للاندية، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وتذاع في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



وفي نفس اليوم تقام المباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني "مباراة النهائي"، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

