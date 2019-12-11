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دبلوماسي سابق يطالب بإنشاء جامعة إفريقية في أسوان (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:38 م
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السفير أحمد حجاج
السفير أحمد حجاج
داليا الحسين
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أوضح السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أهمية منتدى للسلام والتنمية المستدامة في أسوان.

وقال "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن عقد منتدى السلام في أسوان يمثل قلب إفريقيا، معربا عن أمله أن تكون أسوان عاصمة للمنتديات الإفريقية.

وطالب الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية بإنشاء جامعة إفريقية في أسوان؛ لأن ذلك سيكون مقر للثقافة الإفريقية وتجميع الطلبة الأفارقة والمستشرقين، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالشئون الثقافية خاصة أن الثقافة تمثل القوة الناعمة لمصر.
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