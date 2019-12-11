Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرنسا: تشكيل حكومة لبنانية موثوقة الطريق الوحيد للحصول على دعم مالي دولي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:28 م
Advertisements
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
الفجر
Advertisements
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن تشكيل حكومة لبنانية موثوقة قادرة على إحداث إصلاحات هو الطريق الوحيد للحصول على دعم مالي دولي.


وكان لودريان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل على هامش زيارة الأخير لباريس اليوم.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن مبادرة بلاده لعقد اجتماع لمجموعة الدعم للبنان غداً في باريس تشكل فرصة لحث السلطات اللبنانية على التحرك نحو تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن و الشروع بالإصلاحات المطلوبة منها وسماع نداء الشارع.

وحذر لودريان من مغبة التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية، فـ”بدون حكومة فعالة لا يمكن اطلاق إصلاحات ما سيزيد الوضع تعقيداً”، وفق كلامه.

ونوه لودريان بالاجتماع الذي عقد في شهر نيسان/ابريل 2018 في باريس حول لبنان تحت اسم  (مؤتمر الأرز 2)، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات المالية كانت خصصت مبلغ يصل إلى 10 مليار دولار لدعم لبنان بشرط اطلاق الإصلاحات.

ومضى قائلاً:  "لم يحصل أي شيء منذ ذلك الوقت، لا إصلاحات والا استقرار، وسنطلق عداً مجدداً دعوة لإعادة الاستقرار".

ومن جهته، أكد جوزف بوريل تطابق وجهات نظر المؤسسات الأوروبية مع الرأي الفرنسي بشأن لبنان.

وكان بوريل ولودريان قد بحثا أيضاً موضوع الملف النووي الإيراني والعلاقات مع روسيا والوضع في أوكرانيا والاجتماع الذي رعته أمس باريس بين الرئيسين الروسي والأوكراني ضمن ما يُعرف بمفاوضات “النورماندي”.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مالي مادي لبنان فرنسا طريق دعم تشكيل الحكومة

أخبار تهمك

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يستقر على رقم قميصه مع الأهلي

منذ 36 دقيقة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 22 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة على وشك إغلاق كبرى صفقاته

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

الأهلي يطلق العنان لصفقة الموسم بمؤازرة الفريق أمام دجلة...تعرف على الحقيقة؟

منذ 40 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 22 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

الحريري يعلن تشكيل الحكومة اللبنانية خلال 10 أيام

موسكو تكشف أجندة لقاء مرتقب بين لافروف ولودريان

باريس تحذر بيروت من خسارة المساعدات الدولية في حال عدم تشكيل حكومة

الحريري: الأسبوع الحالي "حاسم" في تشكيل الحكومة

الحريري: أسبوع حاسم في تشكيل الحكومة

البنك الدولي يحث الحكومة الجديدة في لبنان على إصلاح قطاع الكهرباء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

02:48 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

الأهلي يطلق العنان لصفقة الموسم بمؤازرة الفريق أمام دجلة...تعرف على الحقيقة؟

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status