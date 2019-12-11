فرنسا: تشكيل حكومة لبنانية موثوقة الطريق الوحيد للحصول على دعم مالي دولي

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن تشكيل حكومة لبنانية موثوقة قادرة على إحداث إصلاحات هو الطريق الوحيد للحصول على دعم مالي دولي.

وكان لودريان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل على هامش زيارة الأخير لباريس اليوم.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن مبادرة بلاده لعقد اجتماع لمجموعة الدعم للبنان غداً في باريس تشكل فرصة لحث السلطات اللبنانية على التحرك نحو تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن و الشروع بالإصلاحات المطلوبة منها وسماع نداء الشارع.

وحذر لودريان من مغبة التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية، فـ”بدون حكومة فعالة لا يمكن اطلاق إصلاحات ما سيزيد الوضع تعقيداً”، وفق كلامه.

ونوه لودريان بالاجتماع الذي عقد في شهر نيسان/ابريل 2018 في باريس حول لبنان تحت اسم (مؤتمر الأرز 2)، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات المالية كانت خصصت مبلغ يصل إلى 10 مليار دولار لدعم لبنان بشرط اطلاق الإصلاحات.

ومضى قائلاً: "لم يحصل أي شيء منذ ذلك الوقت، لا إصلاحات والا استقرار، وسنطلق عداً مجدداً دعوة لإعادة الاستقرار".

ومن جهته، أكد جوزف بوريل تطابق وجهات نظر المؤسسات الأوروبية مع الرأي الفرنسي بشأن لبنان.

وكان بوريل ولودريان قد بحثا أيضاً موضوع الملف النووي الإيراني والعلاقات مع روسيا والوضع في أوكرانيا والاجتماع الذي رعته أمس باريس بين الرئيسين الروسي والأوكراني ضمن ما يُعرف بمفاوضات “النورماندي”.