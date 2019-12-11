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معرض للمنتجات البيئية لمدينة سيوة بنقابة الصحفيين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:30 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تنظم نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، معرض للمنتجات البيئية لمدينة سيوة بجهود من الزميل سعيد جمال الدين سرحان.

وقالت النقابة إن المعرض يعقد خلال الفترة من الثلاثاء ١٠ إلى ٢٧ ديسمبر الجاري، بمقر النقابة بالدور الرابع.

وأضافت أن المعرض يضم كافة المنتجات التي تشتهر بها مدينة سيوة، مثل التمور والزيتون ومستحضرات الطبية العشبية والمنتجات البيئية الأخرى، مؤكدة أن كافة المنتجات بأسعار خاصة للصحفيين وأسرهم، بالدور الرابع بالنقابة.
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