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مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:27 م
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بوابة الفجر
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كورة لايف أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ضمن منافسات الدوري المصرى الممتاز مشاهدة مباريات اليوم 11 من ديسمبر Al Ahly Vs Wadi Degla يلا كورة مباشر فى مباراة مؤجلة من الجولة السابعة في الدور الاول من البطولة المصرية فى تغطية مباشرة لايف  مشاهدة مباراة اليوم مباشر فى تغطية مباشرة لايف.

 

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي مع وادي دجلة فى نقل مباشر مساء اليوم حيث يستضيف ملعب السلام اللقاء الذى يجمع الفريقين فى منافسات الجولة السابعة من الدور الاول فى بطولة الدورى المصري الممتاز يلا شوت مباشر مباريات اليوم مجانا حيث يسعى الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة المصرية مشاهدة مباريات اليوم لايف .



الدوري المصري الممتاز
موعد مباراة الأهلي مع وادي دجلة
الساعة 7:30 مساء بتوقيت فى مصر
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى السعودية
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى الأردن
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى سوريا
الساعة 8:30 مساء بتوقيت فى فلسطين

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