البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكنيسة البطرسية بالعباسية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاربعاء، اجتماعه الأسبوعي من كنيسة الرسولين بطرس وبولس والمعروفة إعلاميا بالبطرسية بالعباسية.



وترأس قداسته طقس صلاة رفع بخور عشية، بحضور لفيف الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة.



وتخلل بقيام خورس من الشمامسة بقيادة المعلم إبراهيم عياد بمجموعة من الترانيم والتسابيح الروحية.



وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الاربعاء، تذكار العام الثالث على حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي راح ضحيته ٢٩ شهيد من الأقباط خلال حضورهم صلاة القداس الإلهي بالكنيسة.



يذكر أن الحادث الإرهابي قد وقع في الحادي عشر من شهر ديسمبر من عام 2016، خلال حضور عدد من المصلين للقداس الإلهي بالكنيسة البطرسية، وذلك بعدما فجر انتحاري نفسه، ما أدى إلى استشهاد 29 قبطيًا أغلبهم من النساء والأطفال.

