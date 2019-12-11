الليلة.. منى الشاذلي تستضيف أبطال "شبر مية"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال مسلسل شبر مية وذلك مساء اليوم الأربعاء عبر برنامج معكم المذاع على فضائية سي بي سي.



حيث، سيحل كلًا من أحمد السعدني ونجلاء بدر ورجاء الجداوي ومحمد جمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً .



ومن المقرر أن يتحدث أبطال المسلسل عن كواليس التصوير والمواقف الطريفة التي تعرضوا لها.



ناهيك عن تحدثهم عن آراء الجمهور في أدوارهم التي حققت نجاحا كبيرا في ظل تفاعل الجمهور معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.



جدير بالذكر أن “شبر مية”، من نوعية المسلسلات المكونة من 46 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، محمد جمعة، مراد مكرم، نهى عابدين، محمد علي رزق، ثراء جبيل، المغربية طاهرة، إخراج طارق رفعت، إنتاج شركة “سينرجي” ومها سليم.