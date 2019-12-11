Advertisements
Advertisements
Advertisements

الليلة.. منى الشاذلي تستضيف أبطال "شبر مية"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:35 م
Advertisements
منى الشاذلي
منى الشاذلي
لمياء علي
Advertisements
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال مسلسل شبر مية وذلك مساء اليوم الأربعاء عبر برنامج معكم المذاع على فضائية سي بي سي.

حيث، سيحل كلًا من  أحمد السعدني ونجلاء بدر ورجاء الجداوي ومحمد جمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً .

ومن المقرر أن يتحدث أبطال  المسلسل عن كواليس التصوير والمواقف الطريفة التي تعرضوا لها.

ناهيك عن تحدثهم عن آراء  الجمهور في أدوارهم التي حققت نجاحا كبيرا في ظل تفاعل الجمهور معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن  “شبر مية”، من نوعية المسلسلات المكونة من 46 حلقة،  ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، محمد جمعة، مراد مكرم، نهى عابدين، محمد علي رزق، ثراء جبيل، المغربية طاهرة، إخراج طارق رفعت، إنتاج شركة “سينرجي” ومها سليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني السوشيال الميديا الرئيس سيريل رامابوزا أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي الرسمي أمام وادي دجلة.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر Ahly live

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 23 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ يوم

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يستقر على رقم قميصه مع الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ يوم

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ ساعة و 23 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطلق العنان لصفقة الموسم بمؤازرة الفريق أمام دجلة...تعرف على الحقيقة؟

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد السعدني يروج لمسلسل "شبر مية"

عرض مسلسل "شبر مية" على منصة "watch it"وقناتي DMC العامة ودراما

أحمد السعدني يستكشف آراء الجمهور في أولى حلقات "شبر ميه" (صور)

هاشتاج "شبر ميه" يتصدر قائمة تريند مصر

شاهد مسلسل شبر ميه الحلقة 21 وكل الحلقات عبر قناة DMC دراما.. مواعيد العرض والإعادة

نجلاء بدر ترد على منتقدي صورها بـ"مايوه"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

06:18 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

02:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status