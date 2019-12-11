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أندريه زكي: مصر دولة تتمتع باحترام حرية العقيدة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:34 م
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القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
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وجه القس أندريه زكي رئيس الطائفة الأنجلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والأجهزة الأمنية للجهود المبذولة لصالح أبناء جميع الطوائف المسيحية، لا سيما تقنين أوضاع دور العبادة المسيحيةـ، مخاطبا العالم الخارجي بكون مصر دوله تتمتع باحترام حرية العقيدة.

جاء ذلك أثناء مشاركته باحتفالية كنيسة الإيمان بالإسكندرية، بحضور عدد من رجال الدين وممثلي وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة حرية العقيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي اخبار مصر أندريه زكي

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