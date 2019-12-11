يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي ON LIVE

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الأهلي ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في واحدة من أهم مباريات المارد الأحمر الذي يأمل في مواصلة انتصاراته في البطولة المحلية المفضلة له.





ويواجه الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة نظيره نادي وادي دجلة، في واحدة من اللقاءات التي تعتبر صعبة على الفريقين، والتي يسعى من خلالها المارد الأحمر العودة مجددا للصدارة بعدما أصبح في المركز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي الاتحاد السكندري.





ويسعى النادي الأهلي تحت قيادة مديره الفني رينيه فايلر مواصلة تقديم العروض المميزة والتي ظهرت منذ تولي السويسري القيادة الفنية للفريق.





فيما يدخل نادي وادي دجلة، المباراة تحت قيادة مديره الفني تاكيس جونياس طامعا في إيقاف سلسلة انتصارات النادي الأهلي، والفوز عليه أو على أقل تقدير الخروج بالتعادل من المباراة، في واحدة من أصعب مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري.





موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري

وتبدأ مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.





وبخصوص القنوات الناقلة للمباراة، سيتم نقل اللقاء عبر فضائية أون سبورت، وقناة تايم سبورت.





قائمة الأهلي لمباراة وادي دجلة

وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، وضمت قائمة الأهلي 20 لاعباً كالتالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف اكرامي ومصطفى شوبير.





خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني وأيمن أشرف.





خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وعمرو السولية ورمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ.





خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.



