تباين في مؤشرات البورصة الأمريكية بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين فى أداء ليتراجع مؤشر داو جونز منفردًا في حين ارتفع مؤشر ستاندر أند بورز وناسداك، مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 27847.6 نقطة.





وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 3134.6 نقطة.





وارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 8626.9 نقطة.





واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند مستوي 97.433.