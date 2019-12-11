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"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:02 م
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معرض زهور الخريف
معرض زهور الخريف
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تعد صناعة تنسيق وتزيين الحدائق والبساتين، باستخدام نباتات وأعشاب صناعية كانت أو طبيعية "اللاند سكيب" سببا رئيسا في تقديم المنتج العقاري في أحسن صورة، وتساهم بنسبة كبيرة في تسويقة، وجذب أنظار العملاء إلى المشروع العقاري.

وكما هو الحال بمشروعات المدن الجديدة أو "الكمباوند" فإن أجنحة شركات اللاند سكيب، المتواجدة بمعرض الزهور لفتت أنظار جميع الزوار بمعرض زهور الخريف، بسبب طرق العرض المبتكرة، التي تعتمد على الشلالات ومواتير الضخ والتنسيق الرائع بين الزهور والنباتات.

ويشهد معرض زهور الخريف إقبالا متزايدا منذ انطلاقه بحديقة المتحف الزراعي بالدقي في 9 نوفمبر الماضي، حيث يوفر المعرض فرصة ذهبية للزوار للتعرف على كل ما هو جديد في مجال زهور ونباتات الزينة، وكذلك اللاند سكيب الذي أصبح يحظى باهتمام الجميع.

منصور فراج، رئيس إحدى الشركات العارضة –لاند سكيب-، قال إنهم حريصون على المشاركة في المعرض بشكل سنوي، مرحبا بوجود دورة ثانية في الخريف لمعرض الزهور بجانب دورته الأساسية في الربيع، لافتا أن شركته تعمل في قطاع اللاند سكيب الذي يعتمد في الأساس على الإبداع وإنتاج أفكار مبتكرة وحديثة تتماشى مع المساحات والأذواق المختلفة، مؤكدا أنهم يعرضون نماذج مختلفة بكل معرض يشاركون فيه.

وأضاف منصور أن دراسته للفنون التطبيقية ساهمت في ثقل مهاراته الفنية لإنتاج تصميمات مميزة، لافتا أن صناعة اللاند سكيب تقدمت بشكل كبير في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما رشحهم لتنفيذ "اللاند سكيب" بالعديد من المدن السعودية، والإماراتية، والكويتية.

وتعرض شركة منصور، نماذج مبهرة لأعمالها بمعرض زهور الخريف منها البوابات المائية بأشكالها المختلفة والنافورة الحجرية، وحوض المياه.

وعن الأسعار يقول منصور، أن منتجات اللاند سكيب تختلف أسعارها بتنوع الخامات الداخلة في التصنيع والمواتير المستخدمة في ضخ المياه.

"اللاند سكيب هو المستقبل" هكذا بدأ حديثه إبراهيم عبد المولى "مسئول بأحد الشركات العارضة بمعرض زهور الخريف المتخصصة في اللاند سكيب"، مضيفا أن أغلب المواطنين يبحثون عن السكن في أماكن أكثر هدوأ، وبالتالي يبحثون عن شقق سكنية يحيطها مساحات خضراء في "مجتمعات سكنية مغلقة" وذلك ما يوفره اللاند سكيب.

وعانت صناعة اللاند سكيب من ارتفاع أسعار الخامات المستوردة مثل المواتير والنباتات، خلال الفترة الأخيرة. 

ويضيف محمد عبد الحليم، يعمل بإحدى شركات اللاند سكيب المشاركة في معرض زهور الخريف، أن النجيل الصناعى هو الأفضل فى أعمال اللاند سكيب، لأنه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة وكذلك البرودة، كما أنه لا يعتبر بيئة صالحة أبدا للحشرات سواء الزاحفة أو الطائرة، كما أنه سهل التركيب، ولا يحتاج إلى إمداد شبكات ري وسهل التنظيف، لافتا أن أعمال اللاند سكيب يحددها الميزانية التي يرصدها مالك الحديقة أو "الكمباوند".

وافتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض زهور الخريف بحديقة المتحف الزراعي بالدقي، في 9 نوفمبر الماضي، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 45 يوما تنتهي يوم 25 ديسمبر الجاري.
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
"اللاند سكيب" تزين معرض زهور الخريف بالدقي
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معرض الزهور معارض الزهور تنسيق الزهور اللاند سكيب أخبار مصر

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