مدرب الزمالك السابق مُرشح لتدريب منتخب زيمبابوي

كشفت تقارير إعلامية أن الصربي ميتشو مدرب الزمالك السابق مُرشح بقوة لتولي القيادة الفنية لأحد المنتخبات الإفريقية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالته من تدريب الفريق الأبيض عقب خسارته أمام مازيمبي الكونغولي 3-0 في الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ميتشو يُنافس مدرب ألماني على تدريب منتخب زيمبابوي:





وأشارت إذاعة "نهاند" الزيمبابوية أن المدرب الصربي "ميتشو" دخل ضمن قائمة المدربين المُرشحين لتدريب منتخب زيمبابوي الأول خلال الفترة القادمة، وينافس المدرب الألماني كلاوس ديتر باجلز والذي سبق وتولي القيادة الفنية لمنتخب "المحاربون" عام 2012.





وأوضح الإذاعة الزيمبابوية أن مسئولي اتحاد الكرة في زيمبابوي تحدثوا مع المدرب الصربي ميتشو بشأن تولي قيادة المنتخب الأول، مؤكدة أن المدرب رحب بقيادة "المحاربون" لكنه طلب تقديم عرضًا رسميًا له لدراسته بشكل كامل قبل اتخاذ قراره النهائي بخصوص تدريب المنتخب.





الخبرة الإفريقية سر ترشيح "ميتشو" لقيادة زيمبابوي:





الخبرات الإفريقية التي يتمتع بها المدرب الصربي "ميتشو" كانت سببًا رئيسيًا في تواجده ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب زيمبابوي، حيث سبق وتولي قيادة عدة منتخبات إفريقيا منها رواندا وأوغندا، بالإضافة لتدريب عدة أندية بالقارة السمراء أبرزها الزمالك وأورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوداني وبعض أندية صربيا، كما سبق وتولي قيادة منتخب يوغسلافيا تحت 20 عامًا.

أرقام "ميتشو" مع الزمالك قبل رحيله:





تولي "ميتشو" قيادة الزمالك في أغسطس الماضي، وقاد الفريق الأبيض في 12 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 7 مباريات بنسبة فوز (58.3%)، بينما خسر في 4 مباريات بنسبة (33.3%)، بينما تعادل في مباراة وحيدة بنسبة (8.4%).





وسجل لاعبي الزمالك تحت قيادة "ميتشو" 15 هدفًا بمعدل (1.25 هدف لكل مباراة)، بينما استقبلت شباك الفريق الأبيض 12 هدفًا بمعدل (1 هدف لكل مباراة)، وتوج مع الفارس الأبيض بكأس مصر على حساب فريق بيراميدز.



