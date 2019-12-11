بفستان أسود مي عزالدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة مي عزالدين، على التواصل مع محبيها بشكل دائم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت "مي" صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية فستان باللون الأسود به حزام من منطقة الخصر باللون الجملي،

وهاف بوت باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً، وحظيت الصورة على إعجاب العديد من قبل محبيها.





مشاركة مي عز الدين في" البرنسيسة بيسة"



يُشار أنَّ مي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنسيسة بيسة" ، والمسلسل بطولة مى عز الدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني، أحمد فتحي، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفؤ عمر، إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي.

