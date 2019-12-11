لوك "أحمد فهمي" الجديد يثير استهزاء الجمهور

قام الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة له على حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان "فهمي"، يرتدي ملابس غريبة، حيث أنه ظهر بتيشرت شتوي رصاصي، وبنطلون أخضر، يشبه ملابس مغنيين الراب، وكان يرتدي أيضاً نظارة شمس وحذاء بيج بخط برتقالي، ظهر في الصورة لديه لحية كبيرة وشعر كثيف.



وأثارت الصورة سخرية الجمهور، وقامو بالتعليق بروح من الفكاهة مع "أحمد" كالتالي "افتكرت هنا وهي بتقول بتريق على لبسة، اية يا فهمي انت قطعت علاقتك بالترزي ولا اية، البنطلون بيتباع بـ٣٥ جنيه في العصافره، شيك اوي يا فهمي وانشالله فيلمك يكسر الدنيا، انت في الشياكة معندكش ياما ارحميني، شبه صورة ويندوز، ستايلك بيضحكني".



يشار أن" فهمي" تزوج مؤخراً من الفنانة هنا الزاهد التي ظهرت مؤخراً مع المذيعة مني الشاذلي في برنامج معكم مني الشاذلي وقالت أنها احياناً بتتريق على لبس "فهمي".



يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد فهمي، كان مع الفنانة هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات، وأنة يقوم بتصوير مسلسل مع الفنان أكرم حسني الذي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠.