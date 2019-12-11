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الأهلي يطلق العنان لصفقة الموسم بمؤازرة الفريق أمام دجلة...تعرف على الحقيقة؟

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:12 م
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شعار الاهلي
شعار الاهلي
محمد الصو
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يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في طريقة للكشف أخيرًا عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعقد كهربا، حاليًا جلسة مع أحد أفراد إدارة النادي الأهلي، من أجل التوقيع على عقود إنتقاله بصفة رسمية، قبل الإعلان عبر وسائل الإعلام وتحديد موقفه من حضور التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" إلى أن كهربا، قد يتواجد بمدرجات ملعب الأهلي بالسلام، لحضور مباراة الفريق أمام وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.

واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.

وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.

وخاطب مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.

وأكد المحامي مونتيري، أن موقف المارد الأحمر سليم وبعيد عن نزاع اللاعب وناديه السابق الزمالك، خاصةً بعد الحصول على بطاقة مؤقتة واللعب في البرتغال، وأن العقوبة التي من الممكن أن يتم توقيعها ستطول اللاعب فقط وهي دفع غرامة مالية بنسبة محددة من قيمة عقده مع الزمالك ناديه السابق.

وتقدم الزمالك، بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي قرر بدوره استخراج بطاقه دولية مؤقتة للاعب للمشاركة بها لحين انتهاء النزاع بينه وبين ناديه السابق.

أعلن كهربا، منذ أيام عن فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي، بعددفع الشرط الجزائي المنصوص عليه بين الطرفين، ليحقق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

على جانب آخر يستعد النادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر لمواجهة وادي دجلة، مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
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