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نيرمين ماهر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة (صورة)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:42 م
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نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة نيرمين ماهر، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيدوهات "إنستجرام".


وكانت "ماهر"، ترتدي بنطلون جينز وتيشرت به نقشات خفيفة، وحقيبة حمراء اللون، ونظارة شمس، وساعة بيدها اليسرى وإكسسوار بيدها اليمنى، وحذاء أبيض، ووضعت ميكاب مناسب مع بشرتها.

حصلت الصورة على آلاف الإعجابات، وأبدى الجمهور إعجابه بها من خلال وضع قلوب في التعليقات.

يذكر أن آخر عمل لنيرمين ماهر هو مسلسل "فكرة بلميون جنية"، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، خلال عرضه في موسم دراما رمضان.

أبدعت ماهر في تجسيد شخصيتها في المسلسل حيث كانت تجسد دور فتاة شعبية تسمي "عبلة" وكان هذا الدور يختلف كثير عما قدمته من قبل.

شارك في عمل المسلسل كل من علي ربيع، صلاح عبد الله، ولاء شريف، أحمد السيسي، كريم عفيفي، وإخراج وائل إحسان.
نيرمين ماهر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة (صورة)
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