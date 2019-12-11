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رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:26 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019.

وأوضحت الأرصاد، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد، وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الخميس
رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الخميس
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