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ورشة تدريبية مجانية لصحفيي الإسكندرية والبحيرة ومطروح

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:01 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة في نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، نيتها عقد ورشة  تدريبية مجانية حول "مهارات الديسك"، يحاضر فيها  الكاتب الصحفي محمد الدسوقي، وذلك بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى فتح باب الإشتراك أمام الزميلات والزملاء بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح، موضحة أن ذلك يأتي في اطار خطتها  التي تهدف الى تطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

وتتضمن الدورة برنامجًا عمليًا لاكتشاف مهارات الكتابة، وإستخدامات حروف الربط وأفعاله وتعبيراته، خصائص الكتابة الإخبارية والكتابة التحليلية وتطبيقاتها، وأساليب صياغة التحقيق والحوار الصحفي، ومعالجة الأرقام فى الكتابة الصحفية، ومهارات إختيار العناوين، وتحديد مجالاتها، وأنواعها، وطرق صياغتها والأخطاء اللغوية والفنية والمهنية الشائعة فى الكتابة الصحفية، والتدريب على التخطيط المسبق لإنتاج المواد الصحفية .

كما تتضمن الورشة: خصائص " الكتابة الإنسانية " ومجالاتها وتطبيقاتها، وفنون كتابة "الفيتشر" وأساليب كتابة المقدمات الصحفية والمقارنة بينها، وأنواع المقال الصحفى، وخصائص كل نوع، وطرق كتابته، وقواعد كتابة كل من "التقرير الشخصى"، و"البروفايل" مقارنة مع "السيرة الذاتية"، بالإضافة إلى قواعد اللغة العربية التى يحتاج إليها الصحفى، لضمان السلامة اللغوية، والصحة المنطقية ودقة المعلومات فى الكتابة الصحفية .

وأوضحت اللجنة أن الدورة مجانية لجميع الزميلات والزملاء، كما يحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من النقابة .

وتنعقد الورشة على مدار 4 أيام متتالية، في محافظة الإسكندرية، وذلك اعتبارًا من  23 الى 26 ديسمبر الجاري، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة عصرًا .

يبدأ الحجز اعتبارا من الأحد 15 ديسمبر الجاري، عبر البريد الإلكتروني للنقابة، أو الهاتف  01099221510 .
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نقابة الصحفيين دورات تدريبية للصحفيين جمال عبدالرحيم الفجر

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