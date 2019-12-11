كورة لايف KORALIVE مشاهدة مباراة السد وهينجين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط السد II7SRY جول NOW

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الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت يلا شوت | مباراة السد وهينجين سبورت مباشر hd | بث مباراة السد واهينجين سبورت كورة ستار
يستقبل ستاد جسم بن حامد بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة السد أمام هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، في مباراة تقام ضمن الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، مساء الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

السد يشارك في هذه البطولة كممثل عن الدولة المستضيفة قطر، باعتباره حامل للقب الدوري القطري، والذي حصده العام

الماضي بعد منافسة شرسة مع الدحيل، لكن كتيبة البرتغالي جيسوالدو فيريرا أمنت اللقب إلى خزائن الزعيم القطري.
أما هينجين سبورت سيشارك بصفته بطل أوقيانوسيا، وهذه هي المشاركة الأولى له في التاريخ ببطولة كأس العالم للأندية، وبشكل عام فقد اعتاد المتابعون على أن يكون ممثل أوقيانوسيا في أغلب الأحيان فريق نيوزيلندي، لكن هذه المرة هينجين غيّر العرف السائد.
ولا يعيش السد أفضل فتراته حاليًا رفقة مدربه تشافي هيرنانديز، حيث يُقاسي الفريق بعض الهزائم المحلية التي بثت بعض التوتر في صفوف الزعيم، وستكون بطولة كأس العالم للأندية فرصة جيدة لمصالحة الجماهير عن خيبات الأمل المتتالية.
يجدر الإشارة في النهاية إلى أن الفائز من هذه المباراة سوف يلتقي بفريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني، ثم الفائز بينهما يلاقي بطل دوري أبطال أوروبا، ليفربول في نصف النهائي.


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